Очередной этап смягчения карантина начался в Грузии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 июня в Грузии начался очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

По решению правительства, с 8 июня возобновляются междугородние пассажирские перевозки, работа ресторанов, кафе и баров закрытого типа, гостиниц, а также пунктов обмена валюты.

При этом продолжает действовать запрет на пассажирские железнодорожные перевозки. Предположительно, это ограничение будет снято через неделю, с 15 июня.

Отмечается, что возобновят работу только те гостиницы, которые смогли выполнить все требования, пройти проверку и получить разрешение Министерства здравоохранения Грузии.

Владельцы ресторанов должны позаботиться о том, чтобы в залах соблюдалась социальная дистанция, за стол садились максимум шесть человек, а персонал строго следовал санитарно-гигиеническим нормам.

Для автобусов и микроавтобусов, которые курсируют между городами, рекомендации схожи с директивами для общественного транспорта. В частности, и пассажиры, и водители должны носить медицинские маски.

Из-за распространения коронавируса в Грузии с 21 марта по 23 мая действовало чрезвычайное положение. Даже после его отмены сохранились ограничения, которые призваны снизить мобильность населения. После 8 июня продолжит действовать запрет на собрание более 10 человек для проведения традиционных социальных мероприятий - свадеб, поминок, юбилеев и т.п. В местах скопления людей обязательно ношение защитных масок. Остаются закрытыми казино, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, а также все музейные учреждения и театры.

С 15 июня в Грузии возобновится внутренний туризм. Ожидается, что с этого же дня откроются некоторые музеи под открытым небом и музеи-заповедники. С 1 июля Грузия начнет возобновят международное авиасообщение, а также откроет свои границы для иностранных туристов.

По последним данным, в Грузии подтверждено 809 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 13 человек.-0-