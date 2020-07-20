Очередной этап смягчения ограничений начался в Грузии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 июля в Грузии начался очередной этап смягчения ограничений. Теперь под открытым небом допускаются свадьбы, юбилеи, поминки и другие мероприятия, число участников которых не превышает 100 человек. Такое решение принял межведомственный координационный совет страны, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

"Межведомственный координационный совет продолжает наблюдать за существующими эпидемиологическими тенденциями. Решения о возобновлении других активностей будут приниматься поэтапно", - сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

С 13 июля были отменен запрет на проведение массовых культурных мероприятий под открытым небом. Также стало возможно проводить в закрытых помещениях репетиции.

За последний месяц в Грузии представители индустрии развлечений, организаторы свадеб, фотографы и флористы не раз проводили акции протеста. Они требовали упразднить запрет на проведение массовых социальных мероприятий и дать им возможность работать.

По состоянию на 20 июля, количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Грузии составляет 1039, с момента вспышки скончались 16 человек.-0-