Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане 28-29 ноября

19 ноября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал дату очередной встречи в рамках астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии.

"Страны - гаранты астанинского процесса - Российская Федерация, Турецкая Республика, Иран - договорились о проведении очередной 11-й международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса 28-29 ноября в казахстанской столице", - сообщил он журналистам.

Министр отметил, проведение этой встречи планируется в традиционном формате с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции. По его словам, на встречу в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании.-0-