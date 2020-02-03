Очередной случай передачи коронавируса от человека к человеку зафиксирован в США

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй случай передачи коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку подтвержден на территории США, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы телебрифинга с участием представителей американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

По данным агентств Reuters, на данный момент в США зарегистрировано 11 случаев заражения пневмонией нового типа. В связи с этим ЦКПЗ проводят переговоры с Пекином по поводу возможной отправки в КНР американских экспертов.

Отмечается, что на прошлой неделе США эвакуировали из китайского города Ухань около 200 своих граждан. Все они находятся на 14-дневном карантине.-0-