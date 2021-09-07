Один человек погиб и 7 ранены у ночного клуба в американском штате Канзас

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным американских СМИ, один человек погиб и еще семеро были ранены в результате стрельбы у ночного клуба в городе Уичито в штате Канзас. Подозреваемый еще не задержан. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Местные СМИ сообщили, что стрельба вспыхнула у одного из ночных клубов. Инцидент произошел, когда 20-летний мужчина пытался снова зайти в здание после того, как его выгнали за "учинение беспорядков", и открыл стрельбу на тротуаре.

Как сообщается, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, трое серьезно ранены, еще двое получили легкие ранения. Полиция разыскивает преступника.-0-