Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в колонии под Новгородом

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в исправительной колонии №4 в Валдае Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новгородской области.

"Один человек погиб, четверо госпитализированы. На место выехали следователи. Предварительно, в штрафном изоляторе загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", - уточнили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Произошло задымление в одноэтажном помещении штрафного изолятора, в результате чего эвакуированы 20 человек. Позднее в ГУ МЧС сообщили, что пожар ликвидировали.-0-