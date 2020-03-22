Один человек погиб и девять пострадали в результате крушения военного вертолета в Мексике

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Black Hawk Министерства ВМФ Мексики разбился 21 марта в восточном штате Веракрус. Об этом ведомство сообщило в
"Информируем о происшествии с вертолетом Black Hawk этого ведомства в районе Тепекуитлапа в муниципалитете Теуипанго, штат Веракрус", - говорится в сообщении.
По сведениям губернатора региона, из тех, кто находился на борту, один военный погиб, девять пострадали. Все они участвовали в операции по освобождению похищенных людей. Причины инцидента пока не известны.-0-.