Один человек погиб и один пострадал при сходе лавин в Швейцарии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и один получил травмы в результате схода лавин в горных районах Швейцарии, сообщила национальная вещательная компания RTS. Еще несколько человек смогли самостоятельно выбраться из-под снега. В ряде районов страны также блокировано железнодорожное сообщение.

Несколько лавин сошли в Швейцарии 14 января. В Порт-дю-Солей близ альпийского городка Крозе в кантоне Вале погиб 24-летний патрульный. Вместе с напарником он занимался минированием в горах, чтобы вызвать искусственный направленный сход лавин. Их обоих накрыла лавина. Напарнику удалось выбраться самостоятельно, и он сообщил спасателям, а его товарища извлекли из-под снежной массы мертвым.

Вблизи городка Монтана в Вале лавина засыпала двух лыжников, в кантоне Фрибур - трех.

Несколько дорог в Альпах перекрыты из-за снегопадов. По причине лавинной опасности больше нет доступа на курорт Дисентис - с ним прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Невозможно добраться по железной дороге из Клостерса в Давос, где 22 января открывается ежегодное заседание Всемирного экономического форума. В ряде районов в кантонах Граубюнден и Берн объявлен наивысший, пятый, уровень лавинной опасности.-0-