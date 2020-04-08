Один человек погиб из-за взрыва газа в Нижегородской области

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В селе Филинском (Вачский район Нижегородской области) в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек, есть раненные, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, при обрушении дома пострадали семь человек, из них один погиб, трое госпитализированы, еще троим медицинская помощь была оказана на месте. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия работают более 200 человек, которые разбирают завалы.

По предварительным данным, около полуночи в квартире первого этажа двухэтажного кирпичного дома взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Возбуждено уголовное дело.

По мнению специалистов, дом, в котором разрушены шесть квартир, не пригоден для проживания. Решение о целесообразности его восстановления будет приниматься на уровне правительства региона и органов местного самоуправления. В настоящее время жильцы расселились у родственников. По информации МЧС, всего в доме проживали 12 человек.-0-