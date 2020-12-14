ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 14 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:00 Новый год – в своей квартире! В комплексе Minsk World – высокие темпы строительства и лучшие условия для покупки Общество
08:57 Один человек погиб, пять пропали без вести после столкновения двух судов в Китае В мире
08:56 Конкурс на лучшее новогоднее поздравление города стартовал в Гомеле Регионы
08:51 Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ при разгоне акции протеста в Тиране В мире
08:50 Воркшоп Деда Мороза, киноелка и косплей-вечеринка - библиотеки Могилева отметят новогодние праздники Регионы
08:49 Умер известный автор детективных романов Джон ле Карре В мире
08:43 Гандболистки Дании и Черногории выиграли матчи чемпионата Европы Спорт
08:30 Белорус Егор Шрамков выиграл две медали на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине Спорт
08:24 Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону Спорт
08:09 Определились призеры открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию Winter star-2020 Спорт
08:00 Прием заявок на онлайн-фестиваль "Арт-парад в Витебске" продлен до 28 декабря Регионы
08:00 Картина выходных: расходы на социальную сферу, новый график движения поездов и "Беловежская сказка" Общество
07:50 Белорус Кирилл Маскевич выиграл золото личного Кубка мира по борьбе в Белграде Спорт
07:41 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72,6 млн В мире
07:29 "Краснодар" разгромил футболистов "Локомотива" в чемпионате России Спорт
07:16 В Могилеве впервые пройдет благотворительная акция "Загадай желание" Регионы
00:45 SpaceX сообщила о выводе на орбиту американского спутника SXM-7 Технологии
00:28 В Японии появились "антиковидные роботы" Технологии
13.12.20
13.12.20 23:59 В Тунисе продолжаются массовые столкновения В мире
13.12.20 23:35 Более 649 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ В мире
13.12.20 23:05 Восемь полицейских пострадали после столкновений в Вашингтоне В мире
13.12.20 22:29 Всебелорусское народное собрание позволит подвести итоги и определить ориентиры на будущее - аналитик БИСИ Общество
13.12.20 22:17 Фальков: студентам Беларуси и России нужно чаще встречаться и реализовывать совместные проекты Общество
13.12.20 22:04 За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержаны более 300 человек Происшествия
13.12.20 21:49 "Швейцарские федеральные железные дороги" начали движение поездов через туннель в Альпах В мире
13.12.20 21:17 Декретный отпуск и семейный капитал - Костевич рассказала о планируемых изменениях Общество
13.12.20 20:55 В Великобритании рекомендовали магазинам сделать запасы продуктов В мире
13.12.20 20:50 Карпенко: молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе интеграции наших стран Общество
13.12.20 20:31 Петришенко: ведется работа по закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства в Беларуси Общество
13.12.20 20:29 Петришенко рассказал о запланированных на 2021 год расходах на социальную сферу Общество
Все новости
Все новости
В мире
14 декабря 2020, 08:57

Один человек погиб, пять пропали без вести после столкновения двух судов в Китае

Фото Reuters
Фото Reuters

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух контейнеровозов в устье реки Янцзы один человек погиб, пять пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По имеющимся данным, инцидент произошел из-за технических неполадок на судне OCEANA, которое врезалось в "Синьцишэн 69". Прибывшие на место аварии спасатели смогли обнаружить и вытащить из воды живыми десять человек и одного погибшего.

Поисково-спасательная операция, к которой подключилась авиация, продолжается. Без вести пропавшими считаются пять человек с контейнеровоза "Синьцишэн 69".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай происшествия смерть
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Euronews Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ при разгоне акции протеста в Тиране
Фото Еsquire Умер известный автор детективных романов Джон ле Карре
Фото из архива Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 72,6 млн
Фото Reuters В Тунисе продолжаются массовые столкновения
Фото Reuters Более 649 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ
Фото Global Look Press Восемь полицейских пострадали после столкновений в Вашингтоне
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Петришенко рассказал о запланированных на 2021 год расходах на социальную сферу
Декретный отпуск и семейный капитал - Костевич рассказала о планируемых изменениях
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1961 пациент с COVID-19, выписаны 2542
Топ-новости
Картина выходных: расходы на социальную сферу, новый график движения поездов и "Беловежская сказка"
Петришенко: ведется работа по закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства в Беларуси
Карпенко: молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе интеграции наших стран
В Беларуси стартовал патриотический проект "Память сердца"
Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
Караник: качественная вода - один из приоритетов работы ЖКХ
Всебелорусское народное собрание позволит подвести итоги и определить ориентиры на будущее - аналитик БИСИ
Более 50 детских домов семейного типа посетят участники акции "Наши дети" в Могилевской области
Головченко и Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
В Минске начал работу VIII Белорусско-российский молодежный форум
Клятва на верность Родине! - военная присяга в архивных фотографиях БЕЛТА
БЖД ввела новый график движения поездов
Больше всего пострадавших от гололедных и холодовых травм за сутки - в Гомельской и Витебской областях
ФОТОФАКТ: В поместье белорусского Деда Мороза прошло праздничное мероприятие "Беловежская сказка - 2020"
Профсоюз работников здравоохранения направил в ноябре на борьбу с COVID-19 около Br625 тыс.
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.