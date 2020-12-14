Один человек погиб, пять пропали без вести после столкновения двух судов в Китае

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух контейнеровозов в устье реки Янцзы один человек погиб, пять пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По имеющимся данным, инцидент произошел из-за технических неполадок на судне OCEANA, которое врезалось в "Синьцишэн 69". Прибывшие на место аварии спасатели смогли обнаружить и вытащить из воды живыми десять человек и одного погибшего.

Поисково-спасательная операция, к которой подключилась авиация, продолжается. Без вести пропавшими считаются пять человек с контейнеровоза "Синьцишэн 69".-0-