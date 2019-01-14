Один человек погиб при взрыве газа в Ростовской области, семь остаются под завалами

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, под завалами остаются семь человек, сообщает ТАСС.
Из-под завалов на девятом этаже спасатели извлекли ребенка и его мать.
Как сообщалось, в жилом доме в городе Шахты около 6.00 произошел взрыв бытового газа, обрушились два этажа - восьмой и девятый. Эвакуированы 140 человек, повреждения получили четыре квартиры. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.-0-
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