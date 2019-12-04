Один человек погиб, шесть пострадали при взрыве газа в жилом доме в Белгородской области

4 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

"Нашли мужчину, он погиб", - сказала Наталья Гончаренко. Ранее медики сообщили, что в результате ЧП пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице Белгорода, трое остаются в Яковлевской районной больнице.

Вечером 3 декабря поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, идет обследование. Всего в доме прописаны 24 человека, 18 были эвакуированы. Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир.-0-