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04 декабря 2019, 07:24

Один человек погиб, шесть пострадали при взрыве газа в жилом доме в Белгородской области

Фото ТАСС
Фото ТАСС

4 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

В Белгородской области РФ в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшиеВ Белгородской области РФ в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие
По данным МЧС, пострадали пять человек. Региональная прокуратура сообщает о шести пострадавших. Детей среди них нет.

"Нашли мужчину, он погиб", - сказала Наталья Гончаренко. Ранее медики сообщили, что в результате ЧП пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице Белгорода, трое остаются в Яковлевской районной больнице.

Вечером 3 декабря поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, идет обследование. Всего в доме прописаны 24 человека, 18 были эвакуированы. Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир.-0-

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