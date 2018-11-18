Один человек погиб, сорок семь пострадали во Франции в результате забастовок против подорожания бензина

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, сорок семь пострадали, семнадцать задержаны во время протестов против роста цен на бензин, которые прошли сегодня по всей Франции, сообщает радиосеть France Info. По информации СМИ, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Акции протеста против роста цена на бензин были запланированы на 17 ноября на всей территории страны. Большинство из них не были согласованы с властями.

В этом году бензин подорожал во Франции приблизительно на 15%. С начала 2019 года вновь ожидается рост цен на автомобильное топливо.-0-