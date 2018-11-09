Один человек погиб, трое пострадали в результате крушения вертолета Ми-8 под Тверью

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек, находившийся на борту вертолета Ми-8 в Тверской области, находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.
От полученных травм бортмеханик погиб, трое пострадали.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку днем 8 ноября в Жарковском районе Тверской области. Вертолет авиакомпании "Баркол" выполнял рейс из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области для мониторинга трубопровода. На борту находился один сотрудник "Транснефти".
При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения.
По предварительной информации, инцидент произошел из-за технической неисправности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.1219 BYN
|2.121 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2034 BYN
|3.19 BYN
|3.204 BYN