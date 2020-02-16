Один человек пострадал во время стрельбы в Канаде

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы в канадском Торонто был ранен один человек, сообщает канадский телеканал CTV News.

Следователи заявили, что жертвой стрельбы стал молодой человек, который направлялся в гостиницу "Chelsea Hotel". Полицию вызвали жильцы соседних домов, когда услышали выстрелы на улице.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила раненого в больницу. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

Полиция не торопится называть имена возможных подозреваемых, идет опрос свидетелей.-0-