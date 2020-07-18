Один из крупнейших готических соборов Франции горит в Нанте

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в соборе Святых Петра и Павла города Нант на западе Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Сигнал о пожаре поступил примерно в 7.30 по местному времени. Территория вокруг собора оцеплена. Сейчас на месте находятся 104 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. О пострадавших не сообщается.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку пожарным, которые борются с огнем в кафедральном соборе. "После Нотр-Дама (речь о пожаре в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. - Прим. ТАСС) объят огнем собор Святых Петра и Павла в центре Нанта, - написал он в Twitter. - Выражаю поддержку нашим пожарным, которые рискуют жизнью, чтобы спасти это готическое сокровище".

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.-0-