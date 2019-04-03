Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится на искусственной вентиляции легких

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пострадавших при взрыве на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге находится на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил ТАСС.

Он в тяжелом состоянии, у него комбинированная травма груди и головы.

Предположительно, пострадавшие пытались унести взрывоопасный объект из людного места, и именно в этот момент произошел взрыв.

2 апреля около 13:30 мск в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Курсанты были эвакуированы.

В результате пострадали четыре офицера. По сообщению пресс-службы Минобороны, все четверо были оперативно доставлены скорой помощью в клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Отмечалось, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Военная прокуратура проводит проверку.-0-