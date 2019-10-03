Один из самых смертоносных грибов в мире впервые обнаружен в Австралии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых смертоносных грибов в мире впервые обнаружен на крайнем севере Австралии - за тысячи километров от его естественной среды обитания в горах Японии и Республики Корея. Об этом сообщает Agence France- Presse .

Ядовитый огненный коралловый гриб (Poison Fire Coral) обнаружил в пригороде Кэрнса местный фотограф Рэй Палмер. Впоследствии находка была опознана учеными. Миколог из австралийского университета Джеймса Кука Мэтт Барретт, который подтвердил подлинность найденного в Австралии ядовитого гриба, сказал, что это открытие значительно расширяет известный ареал его распространения.

Poison Fire Coral - единственный известный гриб с токсинами, которые могут всасываться через кожу. Исследователи утверждают, что даже прикосновение к грибу может вызвать серьезное воспаление и дерматит. Употребление его в пищу вызывает серьезные последствия, включая рвоту, диарею, лихорадку. Если не принять неотложные меры, это может привести к полиорганной недостаточности или повреждению мозга, приводящему к смерти. Несколько человек скончались в Японии и Республике Корея после того, как по ошибке приняли ярко-красные грибы за съедобные, которые используются в народной медицине, и заварили из них чай.

Австралийские ученые предполагают, что ветер мог распространить споры ядовитого гриба еще тысячи лет назад.-0-