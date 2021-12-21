Один из спасенных при сходе лавины в Южной Осетии военных в тяжелом состоянии

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро военнослужащих Южного военного округа ВС РФ оказались под лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии. Троих удалось извлечь из-под снега, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

Это были военные, охраняющие тоннель, их кабинку накрыло лавиной. "Двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавины, они живы и направлены в республиканскую больницу Цхинвала", - уточнил Ацамаз Бестауты.

Позднее он добавил, что из-под снега извлекли еще одного военного. "Третьего достали из-под лавины. Он в тяжелом состоянии, находился под лавиной почти пять часов. Ему оказывается соответствующая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что состояние двоих пострадавших, ранее извлеченных из-под снега, медики оценивают как легкой степени тяжести.

На месте работают спасатели. По оперативной информации Ацамаза Бестауты, найден один из двух остававшихся под лавиной военных. К сожалению, он был уже без признаков жизни.

С 10.00 понедельника (20 декабря) движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19.30 19 декабря остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.-0-