Один пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один пострадавший выжил после стрельбы на военном аэродроме под Воронежем (РФ), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Угрозы жизни пострадавшего нет, добавили в 416-м военном госпитале Минобороны России. "У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло", - сообщили там. По словам собеседника, это солдат-срочник. "Не офицер", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что 9 ноября военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Уточняется, что погибли майор, ефрейтор и солдат-срочник.

Военнослужащий стрелял из пистолета, который забрал у офицера. После инцидента стрелявший забаррикадировался на территории части. По словам источника ТАСС, разыскивается Макаров Антон Михайлович, 2000 года рождения, проживающий в Воронеже, при нем может быть оружие и два магазина к нему.

Власти Воронежской области подтвердили ЧП на военном аэродроме. "Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там (на аэродроме. - Прим. ТАСС) несколько погибших", - сообщили в пресс-службе администрации области.

Информацию также подтвердили в Западном военном округе РФ, отметив, что нападавшего ищут командование части и правоохранительные органы. "9 ноября 2020 года около 5.00 военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся. В результате получили смертельные ранения три военнослужащих. Командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводят мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - сообщили в округе.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте. В декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю - октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.-0-