Один военнослужащий убит террористами в Белуджистане

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один военнослужащий Пакистана погиб, еще двое пострадали в результате террористической атаки в юго-западной провинции Белуджистан. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу армии Пакистана.

По его информации, террористы атаковали контрольно-пропускной пункт погранвойск города Мач. В ходе боя один солдат погиб, двое получили ранения.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние полгода в связи с активизацией националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создали угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь".-0-