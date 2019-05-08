Одиннадцать человек пострадали в результате крушения самолета в аэропорту Мьянмы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать человек пострадали в результате крушения самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines при посадке в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Такие данные приводит агентство
По информации агентства, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилот, стюардесса и девять пассажиров получили легкие травмы, сообщает агентство. У самолета повреждены передняя часть и крылья.
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