Одиннадцать человек пострадали в результате крушения самолета в аэропорту Мьянмы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать человек пострадали в результате крушения самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines при посадке в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Такие данные приводит агентство France-Presse .

Самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы Подробности происшествия не сообщаются, информации о пострадавших не поступало. О катастрофе проинформировали в воздушной гавани.

По информации агентства, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилот, стюардесса и девять пассажиров получили легкие травмы, сообщает агентство. У самолета повреждены передняя часть и крылья.