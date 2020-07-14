ОДКБ прокомментировала ситуацию на армяно-азербайджанской границе

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в результате которого есть убитые и раненые. Такая информация опубликована на официальном сайте организации.

"Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых - Республика Армения - является государством - членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления", - заявляют в организации.

В Секретариате организации также обращают внимание, что Совет коллективной безопасности и Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий для недопущения эскалации напряженности.-0-