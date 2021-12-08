Одна из последних работ Эль Греко из частной коллекции продана в Лондоне за $1,63 млн

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из последних выдающихся работ испанского художника Эль Греко (1541-1614), остававшаяся в частной коллекции, ушла с молотка в Лондоне за $1,63 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's, который 7 декабря провел аукцион "Искусство старых мастеров" в рамках Недели классического искусства.

Речь идет о раннем шедевре художника под названием "Портрет знатного мужчины", созданном в 1570 году. Его оценочная стоимость составляла $1,06 млн - $1,6 млн. Полотно происходило из собрания венских коллекционеров Юлиуса Пристера (1870-1954) и его жены Камиллы Пристер (1885-1962). С 1938 по 1944 год все принадлежавшие им произведения искусства были похищены нацистами и возвращены наследникам законных владельцев лишь в 2015 году.-0-