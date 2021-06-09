Одной только вакцинации для борьбы с COVID-19 недостаточно - ВОЗ

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной только вакцинации против коронавируса будет недостаточно для борьбы с болезнью, поэтому общество должно быть осторожным и вести себя так, как будто угроза вируса существует постоянно. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News, сообщает Укринформ.

По словам специального посланника, одних только вакцин будет недостаточно, чтобы победить коронавирус, поэтому людям придется адаптировать свой образ жизни и постоянно минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение вируса.

"Мы знаем, что вирус постоянно меняется, а это означает, что, хотя вакцинация является удивительным активом, этого будет недостаточно. Нам придется продолжать вести себя так, как будто вирус является постоянной угрозой", - сказал ведущий эксперт ВОЗ.

Дэвид Набарро напомнил, что COVID-19 все еще очень опасен, поэтому люди должны вести себя разумно. "На самом деле людям необходимо упорядочить свою жизнь, чтобы свести к минимуму количество контактов, носить маски и поддерживать защиту", - добавил он.