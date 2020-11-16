Одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией - ВОЗ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективная борьба с коронавирусом потребует, помимо разрабатываемых сейчас вакцин, использования других инструментов, в частности тестирования, выявления контактов инфицированных со здоровыми людьми и помещения на карантин тех, кто имел такие контакты. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль. Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их", - отметил глава ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор, вакцина сама по себе не положит конец пандемии COVID-19. "Нам по-прежнему потребуется наблюдение, тестирование, изолирование и лечение случаев заболевания, выявление контактов и помещение этих людей на карантин, привлечение общественности к борьбе с распространением инфекции и призыв людей к осторожности", - констатировал Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что поначалу поставки вакцины будут ограниченными, поэтому в приоритетном порядке должны быть вакцинированы медицинские работники, пожилые и все другие люди, подвергающиеся риску. "Хочется надеяться, что это уменьшит число смертей и даст возможность системам здравоохранения противостоять болезни, однако у вируса по-прежнему будет много пространства для движения", - предупредил глава ВОЗ.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует более 200 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".-0-