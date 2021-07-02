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02 июля 2021, 10:44

Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson эффективна против штамма "Дельта"

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина против COVID-19 имеет высокую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта". Такую информацию опубликовала компания на своем сайте.

В пресс-релизе отмечается, что эффективность вакцины длится не менее восьми месяцев.

Заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson&Johnson Пол Стоффельс рассказал, что их вакцина обеспечивает прочную защиту от COVID-19 и обладает высокой активностью против варианта "Дельта". Он добавил, что также есть клинические данные, подтверждающие эффективность вакцины, и в отношении других широко распространенных штаммов SARS-CoV-2.

Вакцина Johnson&Johnson была одобрена для использования на территории США 27 февраля, а 11 марта 2021 года - в ЕС.-0-

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