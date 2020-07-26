Одномоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Юта

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой одномоторный самолет общего назначения Piper 32 упал в субботу на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), три человека погибли, четыре пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

На борту самолета находились шесть человек. Трое из них, в том числе 9-месячный ребенок, погибли. Остальные пострадали. В доме, на который упал самолет, находилась пожилая женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте происшествия в результате пожара повреждены три жилых дома.-0-