Односторонние санкции действуют против 20% стран - членов ООН

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонние санкции, введенные теми или иными государствами без рассмотрения в Совете Безопасности ООН, даже в условиях пандемии коронавируса сохраняются в отношении 20% стран мира. Об этом заявила представитель постпредства РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая на заседании специального комитета по Уставу ООН и усилению ее роли, сообщает ТАСС.

"Особое беспокойство вызывает введение односторонних принудительных мер, не основанных на международном праве, в отсутствие соответствующего решения Совета Безопасности, - сказала Мария Заболоцкая. - Даже в условиях глобальной пандемии односторонние принудительные меры введены против 20% стран - членов ООН".

Мария Заболоцкая отметила, что подсанкционные страны оказываются лишенными доступа к механизмам кредитования и внешним рынкам, из-за чего могут оказаться на грани выживания и лишиться необходимых ресурсов для выполнения социальных обязательств перед гражданами. Данная ситуация сохраняется, продолжила она, вопреки прозвучавшим еще год назад призывам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Генеральной Ассамблеи воздержаться от ограничительных мер во время пандемии.

"В этой связи полностью поддерживаем предложение Ирана о выработке руководящих принципов по способам предотвращения, устранения, снижения эффективности односторонних принудительных мер и возмещения ущерба от них", - добавила Мария Заболоцкая.-0-