Одрэ Азуле переизбрана главой ЮНЕСКО

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Одрэ Азуле была переизбрана на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) при поддержке 193 государств - членов организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЮНЕСКО.

Одрэ Азуле получила 155 из 169 голосов. "Я рассматриваю этот результат как признак восстановления единства в нашей организации. За последние четыре года нам удалось восстановить доверие к ЮНЕСКО, и во многих отношениях это также помогло вернуть организации уверенность в себе", - заявила гендиректор.

"Мы восстановили спокойствие, снизив политическую напряженность, которая препятствовала этому процессу, и добились общих позиций по вопросам, которые вызывали разногласия в прошлом. Тогда мы смогли восстановить общие амбиции, в частности, возродив традицию руководства крупными операциями на местах", - добавила Одрэ Азуле.

В течение последних четырех лет ЮНЕСКО осуществляет важный процесс модернизации для повышения эффективности своей работы. В частности, организация мобилизовала свои усилия на реконструкцию старого города Мосула (Ирак), начатую в 2018 году. После трагического двойного взрыва в порту Бейрута (Ливан) в августе 2020 года ЮНЕСКО восстановила около 90 школ в столице, где структура также организует мероприятия в области наследия и культуры. Во время пандемии COVID-19 ЮНЕСКО создала Глобальную коалицию в области образования, которая позволила обеспечить непрерывность обучения в 112 странах.

Эта новая динамика в работе нашла свое отражение в консолидации бюджета ЮНЕСКО. На основе двух основных компонентов - обязательных взносов государств и добровольных взносов - на период 2020-2021 годов он составляет $1,4 млрд. Добровольные взносы увеличились на 50% за период с 2017 по 2021 год по сравнению с предыдущими четырьмя годами.-0-