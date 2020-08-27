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27 августа 2020, 11:19

ОЭСР констатирует беспрецедентный спад в экономике

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Скриншот из видео Euronews
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика развитых стран переживает беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), реальный ВВП 37 государств, входящих в ее состав, во II квартале текущего года потерял 9,8% по сравнению с предыдущим периодом. В I квартале показатель снизился на 1,8%, сообщает Euronews.

Среди стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) самое существенное сокращение ВВП наблюдается в Великобритании - 20,4%. На 2-м месте Франция - 13,8%. Экономика Италии сократилась на 12,4%. Экономика ЕС в целом снизилась на 11,7%. При этом в США ВВП сократился на 9,5%.

По прогнозам, безработица в странах ОЭСР к концу 2020 года достигнет почти 10% по сравнению с 5,3% в конце 2019-го и возрастет до 12% в случае второй волны пандемии. Восстановление рабочих мест ожидается не ранее 2021 года. Эксперты ОЭСР отмечают, что экономический спад из-за пандемии COVID-19 гораздо глубже, чем глобальный финансовый кризис 2009 года.

ОЭСР осуществляет обширную аналитическую работу, вырабатывает рекомендации для стран-членов и служит платформой для организации многосторонних переговоров по экономическим проблемам. Значительная доля деятельности ОЭСР связана с противодействием отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, коррупции и взяточничеству. На государства ОЭСР приходится 80% мировой торговли и инвестиций.-0-

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