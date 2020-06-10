ОЭСР ожидает падения мировой экономики на 7,6%

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) прогнозирует, что пандемия коронавируса приведет в текущем году к обвалу мировой экономики в объеме 7,6%. В докладе, обнародованном 10 июня, организация назвала происходящее самым тяжелым кризисом в сфере здравоохранения и экономики со времен Второй мировой войны, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В своем докладе организация просчитывает два сценария. В первом случае распространение коронавируса будет под контролем, а во втором - придет вторая волна пандемии. При подконтрольном развитии ситуации мировая экономика в 2020 году сократится на 6%, а в случае второй волны - на 7,6%, прогнозируют они. В 2021 году экономисты ожидают существенного восстановления экономического роста.

По мнению экспертов ОЭСР, наиболее сильно от коронавируса пострадала экономика стран еврозоны: даже при лучшем сценарии они ожидают обвала на уровне 9,1%. На случай второй волны пандемии прогнозируется сокращение экономики на 11,5%. Особенно тяжелая ситуация, по мнению экономистов, ожидается в Испании, Франции, Италии и Великобритании.

Для Германии ОЭСР прогнозирует падение экономики от 6,6% до 8,8%. Это хуже прогнозов правительства ФРГ, которое ожидает сокращения ВВП на 6,3%.

В состав ОЭСР входят 37 стран, в том числе большинство стран Евросоюза, США и Япония.-0-