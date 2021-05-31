ОЭСР прогнозирует неравномерное восстановление мировой экономики после пандемии

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечает неравномерное восстановление мировой экономики из-за продолжающихся вспышек пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном докладе, сообщает ТАСС.

"С облегчением мы отмечаем, что экономические перспективы улучшаются, - указали авторы документа. - Однако это происходит неравномерно". В организации подчеркнули, что на фоне возобновляющихся вспышек пандемии, которые не такие частые, как ранее, рост глобальной экономики продолжает восстанавливаться. Согласно таблице, приведенной в докладе, реальный рост мирового ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 5,8%, в 2022-м - 4,4%.

Как подчеркнули в ОЭСР, несмотря на то, что в большинстве стран мира рост ВВП вернется к докризисному уровню к концу 2022 года, этого будет недостаточно. "Во многих странах ОЭСР уровень жизни к концу 2022 года не вернется к показателю, ожидавшемуся до пандемии", - предупреждают в организации.

По словам авторов документа, правительствам в развитых странах и в некоторых странах с развивающейся экономикой удалось сохранить дееспособность компаний и рабочие места. "В результате производственный сектор быстро растет, торговля восстанавливается по мере постепенного открытия границ, возобновление трудовой деятельности сопровождается резким ростом потребления, - продолжили в ОЭСР. - Это очень обнадеживает".

Однако, как указали авторы доклада, проблемы сохраняются. В частности, по их мнению, это связано с тем, что в страны с низким доходом поступает слишком мало вакцин от коронавируса. Возможные новые вспышки пандемии окажут сильное влияние на экономический рост таких государств. "Это приведет к дальнейшему росту острой нищеты", - добавили авторы.

Они отметили: до тех пор, пока подавляющее большинство населения планеты не будет вакцинировано, весь мир остается уязвимым. "Наиболее уязвимые члены общества рискуют еще больше пострадать от длительных периодов бездействия или снижения доходов, что усугубит неравенство между странами и внутри стран и потенциально приведет к дестабилизации экономики", - предупредили в ОЭСР.

Кроме того, в организации считают необходимым, чтобы государства уделяли внимание быстрому решению проблем в цепочках поставок в некоторых отраслях. "Один из ключевых уроков этого кризиса заключается в том, чтобы уделять больше внимания устойчивости цепочек поставок, - добавили в ОЭСР. - В более широком плане правительства должны играть определенную роль в борьбе с инфляционными угрозами, проводя политику, направленную на повышение потенциального роста производства и укрепление конкуренции и торговли".-0-