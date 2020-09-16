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16 сентября 2020, 17:14

ОЭСР улучшила прогноз по снижению мирового ВВП до 4,5%

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5% вместо прогнозируемых ранее 6% при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса, говорится в докладе организации. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно прогнозам, мировой ВВП снизится на 4,5% в этом году, а затем вырастет на 5% в 2021 году", - отмечается в докладе. В нем указывается, что падение мирового производства в 2020 году оказалось меньше, чем ожидалось, однако остается беспрецедентным для новейшей истории. "Объемы производства быстро выросли после смягчения ограничительных мер и первоначального возобновления деятельности предприятий, но темпы глобального восстановления в летние месяцы несколько замедлились", - говорится в докладе.

При этом в июне ОЭСР прогнозировала более высокий рост мировой экономики в 2021 году - на 5,2%. В июньском докладе ОЭСР представила два сценария развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом. Согласно более оптимистичному, падение мирового ВВП в 2020 ожидалось на уровне 6%, при пессимистичном сценарии организация допускала спад на 7,6%.

В ОЭСР подчеркнули, что несмотря на восстановление роста расходов на товары длительного пользования расходы на услуги, предусматривающие близкий контакт между сотрудниками и клиентами, и расходы на международные поездки остались незначительными. "В большинстве стран уровень производства в конце 2021 года по прогнозам останется ниже, чем в конце 2019 года, и значительно ниже, чем прогнозировалось до пандемии", - полагают в ОЭСР.

По мнению экспертов, если угроза со стороны коронавируса исчезнет быстрее, чем ожидалось, это может значительно повысить глобальную активность в 2021 году. "Однако возобновление активной циркуляции вируса или введение более жестких мер сдерживания могут сократить глобальный рост на 2-3 процентных пункта в 2021 году при более высоком уровне безработицы и длительном периоде слабых инвестиций", - указывают в ОЭСР.

В некоторых европейских странах и в Индии, где меры по сдерживанию распространения коронавируса были жесткими, произошло снижение производства на 20%, констатируют в ОЭСР. Особенно пострадали отрасли экономики, связанные с туризмом и услугами, требующими взаимодействия людей. Так, ВВП еврозоны в 2020 году, по прогнозам ОЭСР, упадет на 7,9% (предыдущий прогноз - снижение на 9,1%). В частности, ВВП Франции снизится на 9,5%, Германии - на 5,4%, Италии - на 10,5%.-0-

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