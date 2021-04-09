Официальные итоги парламентских выборов объявлены в Болгарии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования. Победу одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС), сообщает ТАСС.

Всего в Народное собрание (парламент) Болгарии прошли представители шести политических объединений. За партию ГЕРБ проголосовали 26,18% избирателей - более 837 тыс. человек, она получила 75 депутатских мандатов. На втором месте, набрав 565 тыс. голосов (17,66%), оказалась партия "Есть такой народ", она получила 51 депутатский мандат. Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) смогла занять лишь третье место, получив поддержку около 480 тыс. избирателей (15,01%), - 43 мандата.

В состав парламента 45-го созыва также проходят Движение за права и свободы (ДПС) - 30 мандатов, "Демократическая Болгария" - 27 мандатов и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" - 14 мандатов.

"Участие в голосовании приняли 3,334 млн человек из 6,789 млн избирателей (общая численность). Избирательная активность составила 50,51%", - сообщил председатель ЦИК Александр Андреев.

За 240 мест в Народном собрании Болгарии на выборах 4 апреля боролись представители 22 партий и 8 коалиций. Ожидается, что в течение месяца после выборов новый парламент сможет начать свою работу, а нынешнее правительство подаст в отставку.-0-