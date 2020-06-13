Официальный день рождения Елизаветы II из-за коронавируса провели в новом формате

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный день рождения королевы Великобритании Елизаветы II из-за коронавируса провели в новом формате, сообщает BBC.

Лукашенко поздравил Елизавету II с национальным праздником "В этот праздничный день отдаю дань уважения Вашему многолетнему служению интересам британского народа. Ваш жизненный путь является образцом патриотизма, ответственности и мудрости", - говорится в поздравлении.

Традиционный парад Trooping the Colour, за которым обычно наблюдают тысячи зрителей, в этот раз был отменен из-за пандемии коронавируса. Впервые Елизавета II отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке, где в честь праздника организовали специальную церемонию с артиллерийским салютом и мини-парадом.

В церемонии участвовало ограниченное количество валлийских гвардейцев и военных музыкантов. При этом они соблюдали меры социального дистанцирования: обычно гвардейцы находятся плечом к плечу на параде, но сейчас они стояли на расстоянии 2,2 м друг от друга.

Елизавета II отпраздновала свой 94-й день рождения в апреле, но официально и публично День рождения королевы отмечается во вторую субботу июня каждого года.-0-