Огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах взрыва в Бейруте

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни Эйфелевой башни погасили в память о жертвах взрыва в столице Ливана Бейруте, сообщает Radio France internationale.

Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135 Губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что свои дома потеряли до 300 тыс. человек. Власти работают над обеспечением их едой, водой и кровом.

Иллюминацию одной из главных достопримечательностей Парижа отключили в полночь по местному времени. Мэр французской столицы Анн Идальго сообщила, что власти Парижа отправят Ливану экстренную финансовую помощь в размере 100 тыс. евро, а также выразила соболезнования жителям Ливана от лица парижан в связи с гибелью людей и разрушительными последствиями взрыва в порту Бейрута.

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила об экстренной помощи в 300 тыс. евро ливанскому Красному Кресту для восстановления двух станций переливания крови в Бейруте. Она также сообщила о начале сбора средств на реконструкцию госучреждений и жилых домов ливанской столицы. О сборе средств в помощь ливанским семьям заявил и мэр XV округа Парижа Филипп Гужон, бывший вице-председатель группы франко-ливанской дружбы в Национальном собрании Франции.

Два мощных взрыва прогремели 4 августа в районе порта Бейрута. Один из них оказался особенно мощным и вызвал разрушения в радиусе нескольких километров. По последним данным, минимум 135 человек погибли, тысячи пострадали. Местные власти назвали причиной ЧП детонацию хранившихся на складе в порту 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами в 2015 году и оставалась в порту. В Бейруте объявлено двухнедельное чрезвычайное положение, контроль над безопасностью в столице передан военным.-0-