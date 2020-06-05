Ограничения из-за нового коронавируса в США пора отменять - Трамп

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - сказал Дональд Трамп. Он привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо.

Дональд Трамп отметил, что новые данные о сокращении безработицы в США показывают, что страну ждет "долгий период роста" экономики. Он прокомментировал отчет Минтруда США, согласно которому уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%. "Позитивный отчет о занятости показывает, что мы поступали правильно", - добавил американский лидер, говоря о принятых мерах по борьбе с пандемией нового коронавируса.

Сегодня Минтруда США сообщило, что уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. Эксперты при этом ожидали падения уровня безработицы до 20%, а сокращения числа рабочих мест - на 8 млн. В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. Опубликованные в пятницу данные эксперты уже назвали переломным моментом в деле восстановления экономики страны после пандемии.-0-