Ограничения на фоне COVID-19 привели к росту случаев тяжелой депрессии среди населения

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения, введенные на фоне коронавируса, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на профессора клинической психологии в Частной высшей школе Геттингена (PFH) Юсефа Шибана.

Результаты онлайн-опроса, проведенного PFH совместно с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве, показали, что особенно сильно пострадала из-за депрессии молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету - инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Юсефа Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.

Эксперты обеспокоены ростом числа случаев тяжелой депрессии, особенно учитывая тот факт, что нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии. По словам Юсефа Шибана, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться длительное время.

Ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.-0-