Ограничения на пересечение сухопутных границ США продлены до 21 марта

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США объявили, что пока не планируют открывать сухопутные границы с Канадой и Мексикой. Запрет на поездки без особой необходимости или уважительной причины будет продлен как минимум до 21 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию радиостанции "Голос Америки".

30-дневное продление запрета происходит на фоне мер, которые администрация Джозефа Байдена намерена предпринять для ограничения распространения коронавируса. В частности, президент США распорядился провести переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно разработки протоколов по защите общественного здравоохранения в наземных портах въезда. Распоряжение Джозефа Байдена касается также морских портов Соединенных Штатов.

С 26 января США ввели новые требования для международных авиапассажиров. Для посадки на рейс в США необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее трех дней до вылета.

Канада также не заинтересована в скором снятии ограничений из-за продолжающейся эпидемии в Соединенных Штатах, заявил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.-0-