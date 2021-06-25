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25 июня 2021, 09:27

Ограничения на въезд в Германию могут сохраниться после пандемии

Фото Deutsche Welle
Фото Deutsche Welle

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на въезд в Германию из зон повышенного риска заражения коронавирусом могут сохраниться даже в том случае, если в ФРГ отменят режим эпидемиологической ситуации на национальном уровне. Соответствующие поправки в закон об эпидемиологической защите были приняты 24 июня бундестагом, сообщает Deutsche Welle.

Принятые поправки предусматривают, что меры по борьбе с распространением коронавируса можно будет продлить на срок до одного года с момента отмены режима кризисной ситуации.

25 марта 2020 года бундестаг впервые ввел режим эпидемиологической ситуации национального масштаба, который с тех пор регулярно продлевали. Эта мера дает федеральному правительству право принимать решения напрямую, без согласия представительства федеральных земель, в том числе касающиеся тестов, вакцинации, въезда в страну или охраны труда.

18 ноября 2020 года на фоне многочисленных акций протеста против жестких ограничений бундестаг принял поправки в закон об эпидемиологической защите. Принятые изменения подвели правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии, принятые ранее федеральными и земельными властями в целях борьбы с пандемией нового коронавируса.

Принятое в четверг постановление касается только ограничений на въезд, которые теперь можно будет оставить в силе и после отмены эпидемиологической ситуации.-0-

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