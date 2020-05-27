Ограничения в связи с коронавирусом ослабят в Москве с 1 июня

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Некоторые ограничения в Москве, введенные из-за распространения нового коронавируса, планируется ослабить с 1 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, с 1 июня в Москве откроются непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, а также будут разрешены прогулки. "Сегодня можно говорить уже о следующих шагах выхода из кризисной ситуации. Мы предлагаем с 1 июня отработать - в ближайший день выпустить соответствующие нормативные документы - и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю", - сказал Сергей Собянин. По его словам, в этом секторе в Москве работают около 300 тыс. человек.

"Второе - раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и т.д.", - отметил мэр Москвы. Помимо этого, с 1 июня в тестовом режиме планируется опробовать график выхода граждан на прогулки.

Сейчас в российской столице действуют режим самоизоляции и пропускной режим. В транспорте и продовольственных магазинах возможно находиться только в масках и перчатках.

Число случаев заражения COVID-19 в Москве за последние сутки возросло на 2140 - это самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля. Всего в российской столице с начала вспышки коронавирус подтвердили у 171 443 человек. При этом за последние сутки выписали 5839 пациентов, то есть примерно в 2,7 раза больше, чем выявили.-0-