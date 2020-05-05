Огромные шершни угрожают пчелам в США

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США недавно появились гигантские шершни, которые ранее водились только в Азии. Как они попали на американский континент, пока не известно. Пчеловоды жалуются, что эти насекомые уничтожают популяции пчел, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что пчеловод Тед Макфолл из штата Вашингтон обнаружил на пасеке на земле тысячи мертвых пчел.

Макфолл уверен, что с ними расправились огромные азиатские шершни (Vespa mandarinia), размах крыльев которых может достигать девяти и более сантиметров.

Американские пчеловоды впервые обнаружили таких шершней еще в прошлом году.

Отмечается, что шершни опасны не только для пчел, но и для людей. От их укуса человек может даже умереть. В Японии, где эти насекомые обитают, в год жертвами гигантских шершней становятся около 50 человек.

Пчеловоды опасаются, что азиатские "гости" могут уничтожить популяции пчел в США.-0-