Около 1 млн москвичей вернутся на рабочие места на этой неделе

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве более 1 млн человек с сегодняшнего дня начнут приступать к своим трудовым обязанностям после снятия режима самоизоляции, начнет функционировать и часть предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с 9 июня в российской столице отменяется самоизоляция, снимаются пропускной режим и график прогулок. С сегодняшнего дня в городе снова станут принимать посетителей парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия.

"По нашим прогнозам, на этой неделе к работе могут вернуться порядка миллиона человек, в том числе сотрудники офисов, ранее соблюдавшие самоизоляцию. Экономические эффекты мы увидим уже к пятнице", - сказал Владимир Ефимов. Он также подчеркнул, что еще до сегодняшнего дня экономика столицы уже функционировала на 85%, в режиме вынужденной приостановки находились порядка 1 млн человек, еще около 3 млн работали удаленно.

К прежнему режиму работы всех предприятий, организаций и структур в Москве планируют возвращаться постепенно. "Так, восстановление работы непродовольственной торговли дало удвоение темпов роста оборота, при этом особенно позитивно отреагировал малый и средний бизнес, который пострадал от ограничений в наибольшей степени", - добавил заммэра.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве с 29 марта ввели режим повышенной готовности. Свою деятельность вынуждены были приостановить многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. После того как эпидемиологическая ситуация стала улучшаться, ограничения стали ослабевать. С середины мая возобновили работу промышленные предприятия и стройки, многие центры госуслуг, объекты сфер услуг и торговли.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, но трибуны должны быть заполнены максимум на 10%. Также заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть объекты спортивной индустрии, возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, будут сняты ограничения на работу детских садов, учреждений соцзащиты, станут доступны детские и спортивные площадки.

При этом в Москве еще действует обязательное предписание на ношение в общественных местах масок и перчаток.-0-