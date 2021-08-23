Около 10 млн афганских детей нуждаются в гуманитарной помощи - ООН 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжит оказание в Афганистане гуманитарной помощи, в которой нуждаются около 10 млн детей. Об этом заявила исполнительный директор фонда Генриетта Фор, сообщает ТАСС.





"Наша приверженность детям Афганистана является неизменной и наша цель состоит в том, чтобы права каждого из них реализовывались и защищались", - сказала Генриетта Фор.





"Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с голодом и могут даже умереть, если им не будет оказана медицинская помощь", - констатировала представитель ЮНИСЕФ. Она обратила внимание на тот факт, что, согласно оценкам, 4,2 млн юных афганцев не посещают школу, в том числе более 2,2 млн девочек. С января представители ООН задокументировали более 2 тыс. случаев нарушения прав детей в стране.





В ЮНИСЕФ прогнозируют, что потребности в гуманитарной помощи в Афганистане в ближайшие месяцы вырастут из-за сильной засухи и тяжелых последствий пандемии коронавируса. "Это мрачная реальность, с которой сталкиваются афганские дети, и она остается таковой, независимо от нынешних политических событий и перемен в правительстве", - считает Генриетта Фор.





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Исполнительный директор Детского фонда ООН призвала радикальное движение "Талибан" и другие стороны конфликта обеспечить ЮНИСЕФ и его партнерам по гуманитарной деятельности безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к нуждающимся детям, где бы они ни находились.-0-