Около 100 человек эвакуировали из гипермаркета в Екатеринбурге из-за задымления

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 человек были эвакуированы из гипермаркета в Екатеринбурге из-за задымления на автомобильной парковке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Произошло короткое замыкание нагревающего кабеля в канализационной трубе без последующего горения над автомобильной наземной парковкой. В результате в гипермаркете на втором этаже сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал и покупатели были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

На место происшествия выезжали семь единиц пожарно-спасательной техники. После осмотра помещений пожарными персонал и покупатели вернулись в гипермаркет.-0-