Около 100 домовладений оказались подтоплены из-за сильных дождей в Крыму

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди, прошедшие в воскресенье в Крыму, стали причиной подтопления около 100 домовладений в Бахчисарайском районе региона. Об этом сообщил ТАСС.

Основные села, которые пострадали в ходе сегодняшнего паводка - это Куйбышево, Соколиное, Голубинка. Ориентировочно под сотню домовладений, которые являются затопленными. Сейчас ситуация в районе начинает стабилизироваться, уровень воды в реках начинает падать.

Ранее сообщали, что в результате непогоды одна женщина погибла и еще одна попала в больницу.

В настоящее время ситуация находится под контролем властей.-0-