Около 100 рейсов отменили сегодня в аэропорту Мадрида из-за непогоды

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 рейсов отменено сегодня в международном аэропорту Мадрид-Барахас из-за последствий снежной бури, которая обрушилась на испанскую столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Аэропорт парализован с вечера пятницы. Власти оценивают возможность возобновления его деятельности, "которое в любом случае будет постепенным", отметили в Кабмине. Там уточнили, что в субботу был отменен 381 рейс, около 20 было перенаправлено в другие аэропорты. "На воскресенье было запланировано 283 рейса, - подчеркнули в правительстве. - Уже было отменено около 100".

"В настоящее время в терминалах 1 и 4 остаются около 600 пассажиров, которых с пятницы снабдили одеялами и горячими напитками, - отметили в Кабмине. - Многим из них были предоставлены варианты услуг по проживанию от авиакомпаний, но они предпочли подождать в аэропорту".

Власти страны также уточнили, что из-за метеорологической ситуации пока не ходят поезда дальнего и регионального следования по направлению в Мадрид и из испанской столицы. Пригородное сообщение также приостановлено.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Сильно пострадал Мадрид, где толщина снежного покрова превышала 50 см. Сейчас снегопад в столице уже прекратился, однако с понедельника в городе ожидается резкое похолодание. В результате бури в Испании погибли не менее четырех человек.-0-