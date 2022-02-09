Около 13 млн жителей стран Африканского рога страдают от недоедания из-за засухи

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 13 млн жителей стран Африканского рога страдают от хронического недоедания из-за самой масштабной за последние 30 лет засухи, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Засуха нанесла огромный ущерб пастушеским и фермерским общинам в Эфиопии, Кении и Сомали, привела к проблемам с продовольственным снабжением и росту цен на основные продукты питания. Нехватка воды и пастбищ вынудила многие семьи покинуть свои дома, а также породила конфликты между общинами.

Чтобы избежать серьезного гуманитарного кризиса, подобного кризису 2011 года, когда в Сомали от голода умерли 250 тыс. человек, Всемирная продовольственная программа (ВПП) представила региональный план реагирования на засуху для Африканского рога, согласно которому для обеспечения потребностей 4,5 млн человек в течение следующих шести месяцев и оказания помощи в адаптации общин к экстремальным климатическим потрясениям потребуется $327 млн.

Отмечается, что в Эфиопии в продовольственной помощи нуждаются примерно 5,7 млн человек. ВПП снабжает пострадавшие от засухи общины продуктами питания, кормом для скота, оказывает материальную поддержку.

В Кении правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране из-за засухи в сентябре прошлого года. Там в поддержке нуждаются около 2,8 млн человек. ВПП уже направила срочную продовольственную помощь для 890 тыс. жителей наиболее пострадавших округов. Кроме того, ВПП наращивает продовольственную помощь для 2,9 млн человек в Сомали.

Региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Восточной и Южной Африке Мохамед Фолл заявил, что сейчас "жизнь миллионов детей висит на волоске". "Нам нужно действовать сейчас, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу", - сказал он.-0-