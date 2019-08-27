27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 130 рейсов отменены в аэропорту Мюнхена (Германия) из-за остановки работы терминала, сообщает издание The Local .

По словам представителя аэропорта, терминал был закрыт после того, как один из пассажиров, минуя проверку безопасности, вошел в транзитную зону через дверь запасного выхода. Часть воздушной гавани была эвакуирована. От отмены рейсов пострадали около 7,5 тыс. пассажиров.

Это не первый случай остановки работы аэропорта в Мюнхене. Летом 2018 года терминал был закрыт из-за женщины, которая прошла через ворота безопасности без проверки.-0-